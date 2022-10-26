MEGA SB — это ссылка на MEGA DARKNET MARKET - маркетплейс в зоне ONION, в котором собраны воедино сотни различных магазинов прежде всего тех самых запрещенных веществ, которые мы все так любим )
Функционал Мега примерно такой же, как у Гидры. Когда в апреле 2022 полиция кофисковала сервера Гидры, мир изменился для многих. Раньше все необходимое можно было купить в одном месте и в одну минуту такой возможности вдруг не стало. Что делать? - этот вопрос стоял у многих. MEGA — топовый маркетплейс в даркнет, куда пошли все магазины и покупатели
В настоящее время на МЕГА работают около 2600 магазинов, по всей территории РФ, и продают не только вещества, но и такие услуги как взлом почты, Whatsapp, DDOS атаки, телефонный флуд, различные ломанные аккаунты ВПН, поддельные документы, пробив по базам госорганов и многое другое
Сейчас мы расскажем как зайти на MEGA и сделать покупку
Скачайте TOR
Зайти на Mega Darknet безопаснее всего через ТОР браузер, скачайте его из официального источника (https://www.torproject.org/download) и установите
Капча
Вбейте в строку браузера ссылку http://mega555dl2kxntff224yiyvxnqieamck5qv2xvutjbhefkvywehmvzyd.onion и вы попадёте на страницу с капчей, после решения которой попадаем на страницу авторизации / регистрации, и с ещё одной капчей, само собой ))
Каталог МЕГА
Находясь на сайте, пройдём в каталог, выберем нужный товар и локацию (город). Если вы живете в крупном городе, вам повезло, в крупных городах ассортимент достаточный. Если же нет, то переезжайте в крупный ))
Баланс
Чтобы сделать покупку, нужно пополнить баланс. В отличие от той же Hydra, на MEGA DARKNET кроме биткоин кошелька есть ещё кошелёк Монеро. Выберите нужную валюту, скопируйте коешелёк и отправьте на него крипту
Покупка
После нескольких подтверждений сети ваш баланс будет пополнен. Ещё раз посомотрите внимательно на магазин, на колчиство отзывов (конкретно по вашему городу) и что в них пишут
Недоступно зеркало Mega Darknet?
Рабочее зеркало Mega
Чтобы не запоминать и не записывать длинный адрес Мега, достаточно просто запомнить универсальную ссылку —
mega-sb.com
Таким образом, ссылка чтобы зайти на Mega будет сгенерирована автоматически, это очень удобно. Пусть вас не смущает наличие множества адресов Мега, у них у всех единая база данных и если вы сделали аккаунт на одном адресе (прошли по одной ссылке), то ваши данные и заказы и баланс будут также доступны и с других адресов. Это сделано с целью обеспечить доступность маркетплейса MEGA 24/7
Заходите на МЕГА правильно
MEGA SB
Это онлайн-сервис, который подбирает рабочее зеркало, в текущий момент. Разработчики Мега сделали его для подбора рабочих зеркал в условиях атаки на сайт со стороны конкурентов, но оказалось что эту которкую ссылку и просто удобно запоминать и забивать в браузер
mega555dl2kxntff224yiyvxnqieamck5qv2xvutjbhefkvywehmvzyd.onion
Теперь после получения всех инструкций можете смело идти на Mega Darknet и делать покупки на радость себе и близким!Перейти на Mega