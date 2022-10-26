MEGA SB — это ссылка на MEGA DARKNET MARKET - маркетплейс в зоне ONION, в котором собраны воедино сотни различных магазинов прежде всего тех самых запрещенных веществ, которые мы все так любим )

Функционал Мега примерно такой же, как у Гидры. Когда в апреле 2022 полиция кофисковала сервера Гидры, мир изменился для многих. Раньше все необходимое можно было купить в одном месте и в одну минуту такой возможности вдруг не стало. Что делать? - этот вопрос стоял у многих. MEGA — топовый маркетплейс в даркнет, куда пошли все магазины и покупатели

В настоящее время на МЕГА работают около 2600 магазинов, по всей территории РФ, и продают не только вещества, но и такие услуги как взлом почты, Whatsapp, DDOS атаки, телефонный флуд, различные ломанные аккаунты ВПН, поддельные документы, пробив по базам госорганов и многое другое

Сейчас мы расскажем как зайти на MEGA и сделать покупку